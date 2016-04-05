İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi

İstiklal Caddesi'nde bir AVM'nin 3'üncü katındaki balkona çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar itfaiyeye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri de vatandaşları uzaklaştırıp İstiklal Caddesi'ndeki tramvay seferlerini durdurarak emniyet şeridi çekti. 55 yaşındaki Feyati A.'nın atlama ihtimaline karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Müzakereci polislerin A.'yı ikna çabaları sürerken olayı izleyen kalabalık içindeki bir kişi sürekli dua etti. Feyati A. polisin yarım saatlik ikna çabaları sonucu bulunduğu yerden indirildi. Feyati A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.