Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘İzdivaç’ta şiddet ve uzaklaştırma

Zuhal Topal’la İzdivaç programında tanıştığı Timuçin Fırat K.’den hamile kalan Selin G. şiddet gördüğü gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talep etti.

‘İzdivaç’ta şiddet ve uzaklaştırma
Zuhal Topal’la İzdivaç programında tanıştığı Timuçin Fırat K.’den hamile kalan Selin G. şiddet gördüğü gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak korunma talep etti.

Psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalınca ilişkiyi bitirmek istediğini belirten 7 aylık hamile kadın, Timuçin Fırat K.’nin son olarak boğazını sıktığını söyledi.

ANNESİ DE ŞİDDET KURBANI
İddianameye göre yakın zamanda annesi bir erkek tarafından gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Selin G., büyük bir travma yaşadı. Kadının avukatı Mehmet Dedeoğlu, müvekkilinin can güvenliğinden endişe ettiğini anlattı. Mahkeme, Timuçin Fırat K.’nin 1 ay Selin G.’ye yaklaşmamasına karar verdi. 
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.