İzmir'de Suriyeli çocuğa tacize tutuklama

Mide bulandıran olay Torbalı ilçesinde meydana geldi. 35 yaşlarındaki Mustafa Ç. isimli bir şahıs, 9 yaşlarında olduğu tahmin edilen Suriyeli kız çocuğuyla kafeye gelerek oturdu.

Bu sırada şahıs, iddialara göre küçük çocuğu öpmeye ve elle taciz etmeye başladı. O esnada kafeterya çalışanları ise durumu fark etti. Adamın küçük kız çocuğuna yönelik tacizine dayanamayan çalışanlar, şahsı sözlü olarak uyardı. Mustafa Ç., gelen çalışanlara ise çocuğun kendisinin kızı olduğunu söyleyerek kafeteryadan çocukla birlikte dışarıya çıktı.

ADAMI TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Bu sırada dışarıya çıkıp uzaklaşmaya çalışan adam, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından yakalandı. Şahıs, hem vatandaşlar, hem de iş yerindeki çalışanlar tarafından linç edilmek istendi. Darp edilen Mustafa Ç., daha sonra vatandaşların ellerinden kurtularak kaçmaya başladı. Bu sırada durum ise polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler, alarma geçerek güvenlik kameralarından şahsın kimliğini ve eşkalini tespit ederek peşine düştü. Her yerde aranan zanlı, daha sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. Söz konusu çocuk ise devlet tarafından koruma altına alındı.