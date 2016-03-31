Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmir'de Suriyeli çocuğa tacize tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 35 yaşındaki bir şahıs, 9 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

İzmir'de Suriyeli çocuğa tacize tutuklama
Mide bulandıran olay Torbalı ilçesinde meydana geldi. 35 yaşlarındaki Mustafa Ç. isimli bir şahıs, 9 yaşlarında olduğu tahmin edilen Suriyeli kız çocuğuyla kafeye gelerek oturdu.
 
Bu sırada şahıs, iddialara göre küçük çocuğu öpmeye ve elle taciz etmeye başladı. O esnada kafeterya çalışanları ise durumu fark etti. Adamın küçük kız çocuğuna yönelik tacizine dayanamayan çalışanlar, şahsı sözlü olarak uyardı. Mustafa Ç., gelen çalışanlara ise çocuğun kendisinin kızı olduğunu söyleyerek kafeteryadan çocukla birlikte dışarıya çıktı.

ADAMI TEKME TOKAT DÖVDÜLER
 
Bu sırada dışarıya çıkıp uzaklaşmaya çalışan adam, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından yakalandı. Şahıs, hem vatandaşlar, hem de iş yerindeki çalışanlar tarafından linç edilmek istendi. Darp edilen Mustafa Ç., daha sonra vatandaşların ellerinden kurtularak kaçmaya başladı. Bu sırada durum ise polis ekiplerine bildirildi.
 
Olay yerine gelen ekipler, alarma geçerek güvenlik kameralarından şahsın kimliğini ve eşkalini tespit ederek peşine düştü. Her yerde aranan zanlı, daha sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
 
Emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. Söz konusu çocuk ise devlet tarafından koruma altına alındı.
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.