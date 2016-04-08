İzmir-İstanbul uçağı karıştı

SAATLERCE BEKLEYEN YOLCULAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Hostesler ise kendisine iletilen talebi pilotlara bildirdi. Daha sonra ise alınan karar doğrultusunda, havalanmadan uçak pisten geri döndü. Öte yandan, yolcunun bu isteğinin ardından uçaktaki yolcularda çileden çıktı. Daha sonra hem inmek isteyen yolcu, hem de diğer yolcular havacılık kuralları gereği apar topar uçaktan indirildi. Yolcuların bagaj ve eşyaları baştan aşağı tekrar x-ray cihazından geçirildi. Yaşanan bu gerginlik sonrası uçak kontrollerin ardından tekrar İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir- İstanbul arasında sefer yapan 4121 sefer sayılı özel bir havayoluna ait yolcu uçağı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iddialara göre rötar yaptı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından yolcular tek tek uçağa alınarak kapılar kapandı. Kalkış için yapılan son kontrollerin ardından uçak harekete hazırlandı. Ancak bu sırada yolculardan birisi, görevli hosteslere İstanbul’daki aktarmalı uçağına yetişemeyeceğini gerekçe göstererek inmek istediğini bildirdi. Yapılan itirazlara rağmen yolcu bir türlü bu isteğinden vazgeçmedi.