Kendisi taciz, eşi tehdit etti

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Anadolu Lisesi'nde aynı zamanda futbol hakemi de olan edebiyat öğretmeni A.Y., bir öğrencisini deplasmanlara götürdü ve birlikte kaldı. A.Y., başka öğrencilere de cinsel içerikli mesajlar attı. Olay, bir kız öğrencinin, kadın öğretmenine "Hocam, öğretmen A.Y., son sınıf öğrencisi ile beraber oluyor. Başka kız öğrencilere de müstehcen mesajlar atıyor. Okul idaresi de biliyor ama bir şey yapmıyor. Ne yapalım?" demesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine kadın öğretmen "Savcılığa gidin" önerisinde bulundu. Öğrencilerden biri de durumu ailesine anlattı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Aile şikayetçi oldu. Tacize uğrayan 3 kız öğrenci de, savcılığa hem yaşananları anlattı hem de öğretmen A.Y. tarafından atılan mesajları gösterdi. Suçunu itiraf eden A.Y. açığa alınırken, aynı okulda öğretmen olan karısı A.A.Y., kız öğrencilere, kocası aleyhinde verdikleri ifadeleri geri almalarını istedi, okulda tehdit etti.

Takvim

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde edebiyat öğretmeni, kız öğrencisiyle ilişki yaşadı, bazılarına da mesaj attı. Öğretmenin karısı, şikayetçi olanları tehdit etti