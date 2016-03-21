Kırmızı gecelikli selfie şantajı

Pendik’te bir şirkette satış elamanı olarak çalışan 27 yaşındaki A.A. , kendisini polis olarak tanıtan Murat Y.’nin (28) arkadaşlık teklifini kabul etti.

‘AYRILIRSIN HA!’

Kısa sürede aralarında duygusal yakınlık başlayan çift, son buluşmalarında Murat Y.’nin evine gitti. Murat Y.’nin ısrarıyla, aldığı kırmızı geceliği giyen genç kadın, bu teklifi kabul ederek hayatını kâbusa döndüren hatayı yaptı. Genç kadının kırmızı geceliği giymesiyle Murat Y.’de iç çamaşırıyla kalacak şekilde soyunarak, selfie fotoğraflar çekti.

Bu olayın ardından Murat Y.’den çekinmeye başlayan A.A., ayrılmak istediğini bildirince, şantaja maruz kaldı.





‘SENİ REZİL EDERİM’

Genç kadın, “Elimdeki fotoğrafları ailene gönderir, seni rezil ederim” tehditleri sonucu soluğu karakolda aldı. Murat Y.’nin, kendisini polis olarak tanıttığını ve korktuğu için o kırmızı geceliği giydiğini belirten A.A., şikâyetçi oldu. Murat Y.’nin polis olmadığını karakolda öğrenen genç kadının şikâyeti üzerine çağırılan Murat Y. ise suçlamaları kabul etmedi.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Fotoğrafları genç kadının isteğiyle çektirdiğini iddia eden Murat Y., “Evlenip ayrıldığını öğrenince ilişkiyi bitirmek istedim. Asıl o fotoğrafları evleneceğim kıza göndermekle tehdit etti” dedi.

Savcılık, daha önce de benzer şekilde genç kızlara karşı aynı suçu işlediği tespit edilen Murat Y. hakkında, ‘şantaj’ , ‘hakaret’ ve ‘görüntülü sesli bir ileti ile hakaret’ suçlarından, 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açtı. Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, karakoldaki ifadesini tekrarlayan ve suçlamaları kabul etmeyen sanığa, mahkeme hâkimi, 1 yıl hapis ve 5 günlük adli para cezası verdi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunmayan sanığın cezaları, 5 yıllık denetim süresi verilerek ertelendi.