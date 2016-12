Liseli Oya'nın yürek burkan mektubu

Ağrı’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Oya Yaşar, 6 Mart günü Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrenci pansiyonunda kendini eşarpla asarak canına kıydı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayı mercek altına aldı. Yapılan araştırmada Oya Yaşar’ın 3 Kasım 2015 günü taciz edildiği ortaya çıktı. Yaşar’ın olayla ilgili olarak polise başvurduğu öğrenildi. Genç kız, başvurusunda Ağrı Devlet Hastanesi’nde staj yaptığı sırada erkek arkadaşı ile kısa süreli sohbet ettiğini, bunu gören ve babasının arkadaşı olan Fettah P.’nin bu anı fotoğrafladığını belirtti. Evli ve 2 çocuk babası olan tuz imalatı yapan ’Amca’ dediği Fettah P.’nin bu fotoğrafı göstererek “Sevgilin ile konuşmanı çektim” dediğini, ardından cep telefonu numarasını aldığını anlattı.

Otoparkta taciz

Fettah P.’nin daha sonra cep telefonundan aradığını ve hastane bahçesine çıkmasını söylediğini belirten Oya Yaşar şunları söyledi: “Beni 04 AB 797 plakalı beyaz renkli minibüsüne bindirdi. Hastanenin arkasındaki otoparka arabayı çekerek ’İnsan yeğenini sevmez mi?’ diyerek ellerimi tuttu. Dudağımdan birkaç kez öptü. Pantolonumu indirmeye çalıştı, bağırdım. Hastane otoparkından çıktı ve biraz ileride beni indirdi. Çok korktum, hastaneye gittim, arkadaşlarıma anlattım. Ailem duyarsa beni okuldan alır diye korktum. Sonra anneme anlattım, babam geçen hafta duydu. Şikayetçiyim.”

Serbest bırakıldı

Olayla ilgili olarak ifadesine başvurulan Fettah P. ise iddiaları kabul etmedi. Hastane otoparkında yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin herhangi bir güvenlik kamerası görüntüsü bulunamayınca Fettah P. ifadenin ardından serbest kaldı. Ailesi bu olay üzerine Oya’yı bir süre okula göndermedi. Okula yeniden başlayan Oya Yaşar’ın arkadaşları, genç kızın neşe ve umutlarını yitirdiğini, morali bozuk olduğunu belirttiler. Fettah P.’nin bu olaydan sonra şantaj ve baskı yapmaya devam ettiğini ileri süren arkadaşları, buna dayanamayan Oya’nın 6 Mart akşamı hayatına son verdiği söyledi. Arkadaşları, Oya’nın uğradığı taciz olayının etkisinde kaldığını, bu nedenle daha önce de intihara kalkıştığını ve ipin kopması sayesinde kurtulduğunu anlattı.

İntihardan sonra tutuklandı!



Liseli Oya Yaşar’ın intiharının ardından yakalanarak gözaltına alınan Fettah P., Asayiş Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede şöyle dedi: “Babamı muayene ettirmek için hastaneye gitmiştim. Bir erkekle Oya’yı konuşurken gördüm. Tesadüfen fotoğrafını çektim. Kendisini rahatsız ettiği için erkekle konuştuğunu belirten Oya, bunu ailesine söylememi istedi. Ben de babamı muayene ettirdikten sonra gittim ve tekrar hastaneye döndüm. Oya’yı telefonundan aradım. Bahçede konuştuk, sonra arabaya binerek ayrıldım. O aşiretimizin kızı. Bana ’amca’ diyordu. Ailesine söyleyeceğimden korktuğu için bana iftira attı. Aile zaten intihara meyillidir. Babası baskıcı, sert mizaçlıdır. Fotoğrafla şantaj yapmadım.” Diyadin’de oturan ve tuz işi yapan evli ve 2 çocuk babası olan Fettah P., 7 Mart günü tutuklanarak Ağrı M Tipi Ceza evine gönderildi.

Yürek burkan not

Liseli Oya Yaşar’ın defterine ilk intihar girişiminden sonra yazdıkları yürek burktu. Sağlık görevlisi olmak hayaliyle girdiği okuldan mezun olamayarak toprağa verilen Oya Yaşar, gün duyduğu pişmanlıkla defterine şunları yazdı: “Bana verdiğin canı almaya çalıştım. Ama ihanet ettim. Beni affet. Allah’ım bi daha öyle bir şey düşünmeyeceğim. Bir daha öyle bir şey yapmayacağım Allah’ım. Sana söz veriyorum. Çok saçma şeyler yaptım. Çok saçma hareketler yaptım. Çok büyük hatalar yaptım. Allah’ım sen beni afet. Sana yalvarıyorum. Allah’ım yalvarırım, sen yeter ki beni afet. Allah’ım okulumu hayırlısıyla bitirmem için bana yardım et. Hayırlısıyla okulu bitireyim. Sen merhametlisin, bağışlayıcısın, bana da yardım et. Sen hayatımı güzelleştir. Bana yardım et. Yalvarıyorum.”

Tecavüz kurbanı Cansel

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde lisede okuyan 12’nci sınıf öğrencisi Cansel, öğretmeni Bayram Ö.’nün tecavüzüne uğrayınca durumu önce arkadaşlarıyla ardından öğretmenleriyle paylaştı. İddiaya göre okul yönetimi olayın üzerini kapatmak istedi. Şikayetlerinden sonuç alamayan Cansel, babasının tabancasıyla kendisini başından vurdu. Ağır yaralanan Cansel, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Öğretmen Bayram Ö. tutuklandı.

