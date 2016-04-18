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Metrobüs yolunda inanılmaz kaza

Kağıthane'de, metrobüs şoförünün yola atlayan yayaya çarpmamak için aniden fren yapması nedeniyle meydana gelen kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Metrobüs yolunda inanılmaz kaza
Kaza saat 17.20 sıralarında Okmeydanı metrobüs durağı ile Halıcıoğlu metrobüs durakları arasında meydana geldi. 
Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün şoförü, Okmeydanı'ndan Halıcıoğlu'na seyir halindeyken, 1 kişi aniden metrobüs yoluna atladı. Metrobüs şoförü yayaya çarpmamak için ani fren yaptı.

Ancak şoförün tüm çabasına rağmen metrobüs yayaya çarparak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Ani fren nedeniyle yolcular da metrobüs içerisinde savrularak yere düştü.

Kazada, metrobüsün çarptığı yaya ile araçtaki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Metrobüs yolcusu bir kadın, "Fren yaptı, biz onu yaşadık. Tabii hepimiz yerlere düştük. Ani freni niye yaptı, onu bilmiyorum" dedi.  Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kısa süreliğine aksarken, yolcular da başka metrobüslere bindirildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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