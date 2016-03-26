Mezdeke Aynur cinayetinde yeni gelişme

Görüntülerde olaydan sonra koşarak kaçan bir kişi tespit edildi. Bu kişinin eşkâli de belirlendi. Kanbur’un evindeki çöpleri atmak için kapıyı açtığı sırada saldırıya uğradığı öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmada 8 adet boş kovan buldu. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan komşularının saldırganın 20’li yaşlarda bir genç olduğunu anlattığı polis, katilin izini sürmeye başladı.Olaydan hemen sonra çevredeki güvenlik kamera görüntülerini toplayan polis, günün ilk ışıklarına kadar kayıtları inceledi.

Görüntülerde olaydan sonra koşarak kaçan bir kişi tespit edildi.Bu kişinin eşkâli de belirlendi. Polis, Aynur Kanbur’un 18 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile beraber yaşadığı 25 yaşındaki kızı Dilara’nın erkek arkadaşını da mercek altına aldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda 2 ismin de saldırıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Polis ayrıca Kanbur’un yakınları ve Mezdeke’deki diğer 2 dansçı ile ünlü oryantal Asena’nın bilgisine başvurdu. Kanbur’un kızı Gülay G., “Çok tedirginim” açıklaması yaptı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK



Aynur Kanbur’un Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi tamamlandı. Kanbur’un cenazesi dün öğle saatlerinde yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi’ne götürüldü.

Kanbur bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Gazete Habertürk

İstanbul’un Şişli İlçesi Fulya’da önceki akşam yaşanan acı olayda, ünlü dans grubu Mezdeke’nin 3 üyesinden biri olan Aynur Kanbur, 4’ü göğsüne 2’si bacağına isabet eden 6 kurşunla vurularak öldürülmüştü.