Otobüsteki tacizciyi akbili yakalattı

Anadolu yakasında Yenidoğan-Kadıköy seferini yapan 19 E numaralı halk otobüsünde yaşanan olayda bir şüpheli çıkardığı cinsel organıyla bir kadını taciz etmiş, yaşanan iğrenç olay ise bir başka yolcunun cep telefonu kaydıyla ortaya çıkmıştı.

Olayın medyada yankı bulmasıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelinin yakalanması için sivillerden oluşan özel bir ekip kurdu.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı özel ekip, tacizcinin yakalanması için nefes kesen bir takip başlattı. Polis, soruşturmayı 19 E numaralı halk otobüsü üzerinden başlattı. Önce güvenlik kamera kayıtlarına, ardından şüphelinin kullandığı akbil kullanım saatleri ve indi-bindi bilgilerine ulaşıldı.

Şüphelinin hangi aralıklarla otobüse bindiği tespit edildikten sonra harekete geçen ekipler, 7 ayrı durakta sivil ekiplerle beklemeye başladı. Şüpheli son durakta araçtan inerken harekete geçen sivil ekipler, tacizciyi yakaladı. Taciz zanlısı Enes A. (23), sorgulanmak üzere Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İstanbul'da özel halk otobüsünde bir kadını cinsel organıyla taciz ettiği öne sürülen şahıs, nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Şüphelinin yakalanması için özel ekip kuran polis, 7 durakta tertibat alıp şüpheliyi indiği son durakta gözaltına aldı.