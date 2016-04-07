Periscope'de tecavüzde yeni gelişme

Bir erkek baygın haldeki bir kadına tecavüz etti. İkinci bir kişi ise tecavüz görüntülerini kayıt altına aldı ve görüntüleri canlı olarak paylaştı. Telefon üzerinden canlı video yayınına imkan tanıyan Periscope uygulamasını kullanan tecavüzcüler, @Azeriii kullanıcı adı üzerinden yayın yaptı.

Olay Eylül 2015'te yaşandı. Tecavüz görüntüleri, sosyal medyada infial yaratmış ve baygın olduğu kadınla rızası dışında ilişkiye giren kişi ve bunu kaydeden diğer kişiye tepkiler çığ gibi büyümüştü.

İHBAR YAĞDI

Ekşi sözlük’te @Azeriii isimli kişinin Ergün A. isimli bir kuaför olduğu önü sürüldü, adresi ve diğer bilgileri de verildi. Olaya tepki gösteren çok sayıdaki kişinin, bu bilgililerle polise yaptıkları ihbarlar sonuçsuz kaldı. Bu arada @Azeriii isimli kullanıcı Facebook’taki hesabını sildi, ihbarda bulunan bazı sözlük yazarları da yayın devam ederken girdikleri yorumları kaldırdı.

OLAY YERİ GEBZE

Olayla ilgili soruşturma devam ederken görüntüleri inceleyen Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, önemli sonuçlar elde etti. Hürriyet'in haberine göre baygın haldeki bir kadına Periscope canlı yayınında tecavüz eden kişinin Gebze'de, kadın kuaförlüğü yapan E.A. olduğu ve eylemi Kocaeli Darıca’daki evinde gerçekleştirdiği belirlendi. Dosya Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayda, baygın haldeki kadına tecavüz eden kişi, Periscope adlı uygulamayla bu dehşet anlarını canlı canlı paylaşmıştı. Eylül'de gerçekleşen olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.