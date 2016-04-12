Polis, Alman kadının erkek arkadaşını arıyor

İstanbul’da bir ay önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Alman vatandaşı Rita Darı Winkler’le ilgili soruşturma sürüyor. Genç kadın Antalya’daki dükkanını sattıktan sonra geldiği İstanbul’da kaybolmuştu. Rita Darı Winkler’in İstanbul’da en son birlikte olduğu erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.K.S. ise poliste verdiği ifadesinde genç kadının Çınarcık’tan ev almak istediğini bu nedenle oraya gittiklerini daha sonra İstanbul’a döndüğünü söylemişti. A.K.S. ifadesinin ardından Almanya’ya gitmişti.

Polis tarafından genç kadını bulmak için çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Rita Darı Winkler’in 10 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da kaldığı otelden ayrıldığını tespit etti. Genç kadından bugüne kadar bir iz bulunamaması öldürülme ihtimaline güçlendirdi. Polis genç kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.K.S.’nin bazı akraba ve arkadaşlarının ifadesini aldığı öğrenildi. İfadesi alınan kişilerin olayla ilgili bir bilgilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.