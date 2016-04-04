Porno sitede eşini gördüğünü iddia edip boşanma davası açtı

Ankara’da eşine ‘şiddetli geçimsizlik’ten boşanma davası açan koca, mahkemeye şoke eden bir ‘delil’ sundu. Eşinin kendisine karşı ilgisiz olduğunu ve sorumluluklarını yerine getirmediğini, 7.5 ay önce ev terk ettiğini belirten koca U.Ö., boşanma davası açtı. 500 TL nafaka ve 10 bin TL maddi ve manevi tazminat isteyen koca, karısının evi terk ettikten sonra “Çocuğu istemiyorum, sende kalsın” dediğini kaydederek, çocuğunun velayetinin de kendisine verilmesini talep etti.

Eşinin karşı dava açması üzerine koca U.Ö. mahkemeye, içinde porno görüntülerin olduğu bir CD sundu. Eşinin başkalarıyla ilişkisi olduğunu iddia eden U.Ö., porno sitelerden kaydettiği videonun karısına ait olduğunu ileri sürdü. U.Ö.’nün avukatı dilekçesinde şöyle dedi:

“Videodaki kişilerin davalı ve onunla birlikte görülen kişiye ait olduğuna davacının şüphesi yok. Davacı, ikiliyi sesinden, vücut hatlarından ve giydiği çoraptan tanımış, videodaki kişinin 10 yıllık eşi olduğunu anlamakta hiçbir şekilde zorlanmamıştır.”

‘KALÇASINDA BEN VAR’

E.Ö.’nün avukatı ise cevap dilekçesinde müvekkilinin fiziksel yapısıyla, CD’deki şahsın yapısının farklı olduğunu, bu nedenle karşılaştırmalı fiziksel inceleme talep ettiklerini belirtti. Avukat dilekçede, “Görüntülerdeki kadının vücut yapısı kalın olup kalçası büyük ve yuvarlaktır. Müvekkilim vücut yapısı olarak daha ince olup kalçası böyle büyük, yuvarlak ve çıkıntılı değildir. Ayrıca CD’deki kadının kalçasında bir ben vardır ancak müvekkilimde yok” dedi.

ADLİ TIP’TA ‘BEN’ TESPİTİ

Mahkeme heyeti ise E.Ö.’nün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek kalçasında ‘ben’ olup olmadığının incelenmesini istedi. Ancak bu noktada taraflar anlaşmalı boşanma kararı aldı. Mahkeme, anlaşma protokolü için taraflara süre verdi