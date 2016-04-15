Rita'nın öldürülmeden önce son görüntüleri

Rita Dari Winkler’in Türkiye’ye gelirken, öldürülmesiyle ilgili aranan cinayet şüphelisi A.K.S. tarafından havalimanında karşılandığı ortaya çıktı. Genç kadının pasaport kontrolünün ardından kendisini bir otomobilin içinde bekleyen A.K.S.’nin yanına gittiği, daha sonra ikilinin birlikte havalimanından ayrıldıkları görüldü. Bir diğer görüntüde ise kadının cesedinin bulunma anı yer alıyor.

ÖNCE BAĞEVİNE GÖMMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Öte yandan, cinayetle ilgili yapılan kazı çalışmalarında, ilk kazmanın vurulduğu bağevinin bahçesinde A.K.S.'nin olduğu düşünülen bazı kanlı giyecek parçaları bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin önce cesedi buraya gömmeye çalıştığı, ancak daha sonra bulunabilir şüphesiyle dükkana gömmeye karar verdiği tahmin ediliyor.

Görüntülerde, hakkında yakalama kararı çıkarılan A.K.S.’nin genç kadını Atatürk Havalimanı'nda karşılayışı görülüyor. İkilinin bir otomobille havalimanından çıktığı kameralara yansıyor.