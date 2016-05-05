Romalı Perihan hayatını kaybetti

Sanatçının ölüm haberini müzsiyen Onur Akay, Twitter hesabından böyle duyurdu:

"Romalı Perihan'ı maalesef kaybettik. Romalı lakabını Zeki Müren takmıştı ve sonunda Zeki Müren gibi kendisini ölüme terk etmesi çok üzücü. Rahatsızlığı geçen yaz başladı. Asıl rahatsızlığı psikolojik sorunlardı. Yanına kimseyi yaklaştırmıyordu. Şeker hastalığı sinir uçlarına vurdu ve kaslarında erime başladı. Bir deri bir kemik kaldı. Kendisi rahatsızlığını günde 2-3 litre içtiği gazoza bağlıyordu ama durum öyle değildi.

Bakımsızlıktan eriyordu. İlk önce Gata’ya yattı ama psikolojik sorunlarından tedaviyi kabul etmedi. Raporlarında bile, tahlilleri ve Emar çekilmesini kabul etmediği için taburcu olduğu yazıyordu. Daha sonra kendisini bir profesör gördü ve bakımsızlıktan bu durumda olduğunu, iyi bakılırsa sağlığına kavuşacağını söylemişti.

Beşiktaş Belediyesi kendisine yardımcı oluyordu. Zaman zaman belediye görevlileri yemek bile götürüyordu. Bilincini kaybedip fenalaşınca, belediye Bağcılar İklim Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorlar makinaya bağlı yaşadığını, bilincinin yerinde olmadığını ve yaşama şansının %10 olduğunu söylemişti.

Perihan Benli ve Romalı Perihan olarak bilinir ama hastanede kayıtlı soyadı ise Perihan Özkurt. İspanya’da bir ablası olduğunu iliyorum. Türkiye’de yeğeni vardı ancak psikolojik sorunlardan yanına kimseyi yaklaştırmıyordu. Mekanı cennet olsun"

ROMALI PERİHAN KİMDİR?

Gerçek adı Perihan Benli olan Romalı Perihan 18 Mart 1942'de Roma'da dünyaya geldi. Orada büyüyen Perihan Benli, o zamanlar İtalyan medyası tarafından "La Bella Turca" ve "La Turca Romana" lakaplarıyla, sık sık Prenses Romalı Perihan veya Prenses Soprano olarak anıldı.

On yedi yaşında bir şarkıcı olarak kariyer peşinde önce, kısa bir süre Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico'de eğitim aldı.

Romalı Perihan, Avrupa sosyetesinin önde gelen isimlerden biri oldu. Son derece akıcı İtalyanca ve Türkçe'si olan Romalı Perihan toplamda beş dil konuşuyordu. Ayrıca, Şairler ve Yazarlar Kültür Vakfı ve Şair Ozan ve Yazarlar Kültür Derneği onursal başkanıydı.

“La Bella Turca” İtalyan yönetmen Federico Fellini yönetmenliğinde birkaç filmde rol aldı. Antonio Margheriti, Dino De Laurentiis, Remzi Jöntürk, Roberto Bianchi Montero, Sergei Bondarchuk, Yılmaz Güney ve Zeki Alasya gibi dönemin ünlü oyuncularıyla aynı filmlerde rol almıştır. Türkiye'de ilk olarak Zeki Müren tarafından söylenen takma adı Romalı Perihan olarak isim yaptı. Avrupa medyasında ise Peri-Han, Peri Han, Pery Han olarak tanındı.

Romalı Perihan hayatını kaybetti'Romalı Perihan' olarak tanınan ve bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Perihan Benli dün gece saat 2'de hayatını kaybetti. Benli, 74 yaşındaydı.