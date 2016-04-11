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Sahte parayla hayat kadınıyla birlikte oldu

Kayseri'de 31 yaşındaki hayat kadını ile cinsel ilişkiye girdikten sonra, 300 TL sahte para verdiği iddia edilen ve 'parada sahtecilik' suçundan yargılanan 28 yaşındaki sanığa 3 yıl hapis cezası verildi.

Sahte parayla hayat kadınıyla birlikte oldu
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Ö.S. Sivas Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mağdur S.Ç. ise duruşma salonunda hazır bulundu.

KURBAN OLUYUM, BEN DEĞİLİM"
Sanık Ö.S. sorgu ve savunmasında, "Başkanım ben Kayseri'ye hiç gelmedim. Kurban oluyum bina kayıtlarında görünen ben değilim. Ben 10 aydır Sivas'tan çıkmam. Olay günü beş arkadaşım ile play station oynuyordum. Mağdur ile de ilişkiye girmedim" dedi.

 "BENİMLE BU ŞAHIS İLİŞKİYE GİRDİ"
 31 yaşındaki mağdur S.Ç. ise ifadesinde, sanığı teşhis ederek, "Benimle ilişkiye giren bu şahıstır. 23 Ekim 2015'te saat:22.00 sıralarında evime 3 kişi geldiler. Benimle ilişkiye girdikten sonra 300 TL'ye anlaştık ve parayı verdi. Daha sonra paranın sahte olduğunu anlayınca polise şikayet ettim. Kendisini arayıp evde bir şey unuttuklarını, gelmelerini söyledim. Bana hiçbir şey unutmadıklarını belirterek telefonu kapattı. Binadaki güvenlik kameralarındaki şahıs, mahkeme huzurundaki şahıstır. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanığa 'parada sahtecilik' suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.
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52/1Afyonlu 9 ay önce

İKİSİNİNKİDE YASAKLI İŞ YAPMIŞLAR İKİSİNEDE AYNI CEZAVERİLEÇEKDİ AMA DEMEKKİ DAHA HAKİMLERİNDE ÇOK EKSİKLİKLERİ VAR BENCE???ÇÜNKÜ İKİSİDE YASAKLI İŞ YAPMIŞ SAYILIR???

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