Şehit asker Emre Sarıtaş'tan yürek dağlayan paylaşım

Mardin’in Nusaybin ilçesinde dün PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş’ın Silivri’deki evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Sarıtaş, 23 Ocak’taki paylaşımda ise zırhı araca selam veren bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak "Burası Diyarbakır. Eğer hala böyle güzel çocuklar yetişebiliyorsa, hala bir umut var demektir" notunu düşmüş.







Çavuş Emre Sarıtaş’ınSilivri‘deki baba ocağına acı haber akşam saatlerinde ulaştı. Aslen Trabzon Maçka’lı Silivri doğumlu bekar olan Emre Sarıtaş’ın evine gelen İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Silivri Emniyet Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı ile acı haberi şehidin ailesine verdi. Acı haberi alan Sarıtaş’ın akrabaları, yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Öte yandan Sarıtaş’ın evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.





Öğlen saatlerinde İstanbul’a getirilen olan Emre Sarıtaş için yarın öğlen namazını takiben Ataköy 5. Kısım Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Sarıtaş Silivri Merkez Piri Mehmet Paşa Camii’nde daha sonra ikindi namazını takiben kılınacak namazın ardından Silivri Yeni Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

"HALA BİR UMUT VAR DEMEKTİR"

Şehit Emre Sarıtaş 28 Mart 2016 saat 06.08’de sosyal medya hesabından son olarak "Selam TÜRK’ün bayrağına…" başlığıyla ay yıldız figürününün bulunduğu bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sarıtaş, 23 Ocak’taki paylaşımda ise zırhlı araca selam veren bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak "Burası Diyarbakır. Eğer hala böyle güzel çocuklar yetişebiliyorsa, hala bir umut var demektir" notunu düştü.