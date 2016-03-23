Şeriattan kaçış diyeti

Mimar N.T.K. (28), Facebook’ta, E.K. ile tanıştı. Çift, 19 Ağustos 2015’te kıyılan nikâhla evlendi. Kocasının “Babam ile annem Tanzanya’da. Orada yaşamamız çok iyi olacak” ısrarları üzerine N.T.K. Tanzanya’ya gitmeyi kabul etti. Tanzanya’ya gider gitmez eve kapatıldığını ileri süren kadın, eşi ve ailesi tarafından, “Biz burada şeriata göre yaşarız. Kara çarşaf giyeceksin. Evden dışarı çıkmayacaksın” dayatması ile karşılaştı.

Tanzanya’da beyaz eşya dükkânı sahibi olan kayınpederi ile kayınvalidesinin hakaretlerine de maruz kaldığını ileri süren kadın, evden kaçıp internet üzerinden annesiyle iletişim kurmayı başardı.

Kızının, “Beni kurtarın” çağrısı üzerine Tanzanya’ya giden anne H.T. burada damadının babası K.K.’nın “Bu işin bir diyeti olacak. Bu senedi imzalayacaksınız” diretmesiyle karşı karşıya kaldı. 20 bin dolarlık senet imzalayan anne, kızını alarak Türkiye’ye döndü.

Avukat Cumhur Tümay Ergen aracılığıyla boşanma davası açan kadın, 700 bin lira tazminat istedi. Takılarının bedeli olan 240 bin lira ile aylık 4 bin nafaka da talep eden genç kadın, ayrıca esareti için de savcılığa başvuruda bulundu.



Hürriyet