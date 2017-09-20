Sevgili cinayetinin artından tecavüz çıktı

Beştepe Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, Ahmet Arif Arhan ile birlikte yaşadığı sevgilisi Dilara A. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Dilara A. mutfaktan kaptığı bıçakla Arhan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Dilara A., olayın ardından telefonla annesini arayarak yardım istedi. Eve gelen annesi de jandarmayı arayarak kızı Dilara A.’nın birini bıçakladığını söyledi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin çağırdığı sağlık ekibi, bıçaklanan Arhan’ın öldüğünübelirledi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Dilara A., verdiği ifadesinde sevgilisi olan Arhan’ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple cinayeti işlediğini öne sürdü. Arhan’ın cesedi ise evde yapılan inceleme sonrasıotopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.