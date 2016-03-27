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Silah çekip polisin üzerine yürdüler

Silivri’de çalıntı olduğu gerekçesiyle polisin durdurduğu araç önce polis aracına geri geri çarptı, ardından da içerisinden inen 3 kişi polise silah çekti.

Silah çekip polisin üzerine yürdüler
Araçtan inen 3 kişi polislerin üstüne silaha yürüdü. Polis önce havaya uyarı ateşi açtı ancak silahlı kişiler durmayınca ateş açtı. 1 kişi ölürken bir kişi yaralandı. Bir kişi ise kaçarak kayıplara karıştı.
 
Olay, Silivri TEM Bağlantı Yolun’nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Otoyol trafik polisi ekibi, çalıntı olduğu gerekçesiyle 34 F 86 17 plakalı aracı durdurmak istedi. Kaçan araç bir süre sonra durdu ancak geri geri gelerek polis aracına çarptı.
 
Araçtan inen ve tabanca ile polise yönelen 3 kişiyi gören polis ekipleri önce havaya ikaz atışı yaptı. Durmayan 3 kişiye polisler ateş açtı. Bir kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ayağından hafif şekilde yaralandı. 
 
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken kaçan şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor. 
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