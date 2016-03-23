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Sosyal medyada ’Bombalı saldırı’ paylaşımı yaptı, tutuklandı

Adana’da 22 yaşındaki Özgür K., pazar günü sosyal medya hesabından kentte izinsiz nevruz kutlamasının yapıldığı alana bombalı saldırı düzenleneceğini paylaşımı yapınca ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Sosyal medyada ’Bombalı saldırı’ paylaşımı yaptı, tutuklandı
Merkez Seyhan İlçesi’nin Dağlıoğlu Mahallesi’nde oturan tekstil işçisi Özgür K., Facebook hesabından, Adana’da nevruz kutlamalarına verilmeyen izini sözkonusu ederek "Karasu’ya (İzinsiz kutlamanın yapılacağı semt) devlet kimyasal da atsa, Nevruz kutlanacak", "Karasu’da bomba patlayacak" şeklinde paylaşımlar yaptı, bir süre sonra da sildi. Aynı kişinin diğer paylaşımlarında HDP, Apo ve Nevruz ile ilgili duvar yazıları, küçük bir çocukla silahlı fotoğrafına rastlandı. Polise yapılan ihbar üzerine evinde yakalanan Özgür K., terör örgütüne üye olmak, örgüt propagandası yapmak ve halkta korku ve paniğe neden olmak suçlarından sevk edildiği mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sosyal paylaşım sitelerinden bombalı saldırı, bombalı araç plakaları ve ihbarları yapanlar hakkında soruşturma başlatmıştı.

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