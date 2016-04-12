Suriyeli çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Kaza bu akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan bir otomobil, TEM’den Avcılar yönüne giderken, Hadımköy Gişeleri yakınlarında aniden yola fırlayan 5 yaşlarındaki bir çocuğa çarptı. Suriyeli olduğu belirtilen çocuk çarpmanın şiddetiyle savruldu. Araç sürücüsü durmayarak yoluna devam ederken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine acil servis ekibi sevk edildi. Yapılan muayenede ağır yaralı olduğu belirlenen çocuk hastaneye kaldı.

POLİS SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Polis, kazaya karıştıktan sonra durmayarak kaçan aracı ve sürücüsünü tespit etmek amacıyla bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Bölgede TEM kenarında çok sayıda ailenin piknik yaptığı, ayrıca bu bölgede yolda su başta olmak üzere çeşitli gıda veya içecek maddeleri satanlar bulunduğu ifade edilirken, çocuğun kimliğini tespit çalışmalarına da başlandı.