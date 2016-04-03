TEM'de inanılmaz görüntü

İki sürücü ilerleyen saniyelerde tehlikenin boyutunu daha da artırıyor. Arkadaki sürücü, yaklaştığı beyaz aracın tamponuna yüksek süratle ilerlemelerine rağmen defalarca çarpıyor. İki araç da şans eseri savrulmadan yollarına devam ediyor. Kural tanımaz 2 sürücünün "eğlence" olarak yaptıkları aynı araçta yanlarında bulunan arkadaşları tarafından görüntülendi.

TEM Otoyolu’nda çekildiği anlaşılan görüntüler kısa süre önce paylaşıldı. Konuşmalarından birbirini tanıdığı ortaya çıkan iki sürücü TEM’de oldukça hızlı birşekilde makaslar atarak ilerliyor. Attıkları makaslar sırasında kaza yapmamalarına kendileri bile şaşırıyor. Arkadaki aracın sürücüsü önde ilerleyen beyaz aracı daha önce defalarca benzer görüntüler paylaşan Ü.T.'nin kullandığını söylüyor. Yine arka araçtaki sürücü, öndeki araçtakilere yönelik "Vallahi ölmeye gidiyorlar" ifadelerini kullanıyor.