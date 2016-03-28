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Teröristler muhtarı öldürüp kaçtı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yola döşenen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 teröristin, yolda karşılaştıkları bir muhtarı öldürüp arabasını gasp ederek olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.

Teröristler muhtarı öldürüp kaçtı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yola döşenen patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Olayın ardından kaçan 2 teröristin, yolda karşılaştıkları bir muhtarı öldürüp arabasını gasp ederek olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.
Siverek-Viranşehir karayolu Çetni Mahallesi yakınlarında terör örgütü PKK üyeleri tarafından daha önceden yola döşenmiş patlayıcı, devriye görevi yapan askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada hasar gören askeri araçtaki 3 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MUHTARI ÖLDÜRÜP KAÇTILAR
Olayın ardından kaçan 2 teröristin, yolda karşılaştıkları bir muhtarı öldürüp arabasını gasp ederek olay yerinden uzaklaştığı bildirildi.
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