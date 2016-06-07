Ünlü işadamının şok intiharı

Olay, Bursa merkez Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Bursa'da 80'e yakın şubesi olan Şaypa Alışveriş Merkezleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Şaylı'dan haber alamayan yakınları, evine gitti. Kapıyı açıp içeri giren yakınları, Şaylı'yı yatak odasında başından vurulmuş olarak bulunca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Şaylı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede, yanında ruhsatlı tabancası bulunan Hıdır Şaylı'nın intihar ettiği tespit edildi.



HIdır Şaylı'nın cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.