Yüksekova'da bir asker şehit, bir asker yaralı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde devam eden operasyonlarda 1 özel harekat polisi şehit olurken, 1 özel harekat polisi de yaralandı.
PKK'lı grupları etkisiz hale getirmek, kazdıkları hendekleri kapatmak, oluşturulan barikatları kaldırmak amacıyla 13 Mart'ta başlatılan operasyon sürdürülürken dün akşam Özel Harekat Şubesi'nde görevli 1 polis şehit düştü, 1 polis de yaralandı. Olayla ilgili henüz açıklama yapmazken, şehit polis için bu sabah Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı filoda uğurlama töreni düzenlenecek.
PKK'lı grupları etkisiz hale getirmek, kazdıkları hendekleri kapatmak, oluşturulan barikatları kaldırmak amacıyla 13 Mart'ta başlatılan operasyon sürdürülürken dün akşam Özel Harekat Şubesi'nde görevli 1 polis şehit düştü, 1 polis de yaralandı. Olayla ilgili henüz açıklama yapmazken, şehit polis için bu sabah Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı filoda uğurlama töreni düzenlenecek.