Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yüksekova'da bir asker şehit, bir asker yaralı

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde sürdürülen operasyonlar sırasında 1 özel harekat polisi şehit olurken, 1 özel harekat polisi de yaralandı.

Yüksekova'da bir asker şehit, bir asker yaralı
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde devam eden operasyonlarda 1 özel harekat polisi şehit olurken, 1 özel harekat polisi de yaralandı. 

PKK'lı grupları etkisiz hale getirmek, kazdıkları hendekleri kapatmak, oluşturulan barikatları kaldırmak amacıyla 13 Mart'ta başlatılan operasyon sürdürülürken dün akşam Özel Harekat Şubesi'nde görevli 1 polis şehit düştü, 1 polis de yaralandı. Olayla ilgili henüz açıklama yapmazken, şehit polis için bu sabah Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı filoda uğurlama töreni düzenlenecek. 
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.