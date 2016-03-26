Yüksekova'da bir asker şehit, bir asker yaralı Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde sürdürülen operasyonlar sırasında 1 özel harekat polisi şehit olurken, 1 özel harekat polisi de yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde devam eden operasyonlarda 1 özel harekat polisi şehit olurken, 1 özel harekat polisi de yaralandı.



PKK'lı grupları etkisiz hale getirmek, kazdıkları hendekleri kapatmak, oluşturulan barikatları kaldırmak amacıyla 13 Mart'ta başlatılan operasyon sürdürülürken dün akşam Özel Harekat Şubesi'nde görevli 1 polis şehit düştü, 1 polis de yaralandı. Olayla ilgili henüz açıklama yapmazken, şehit polis için bu sabah Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na bağlı filoda uğurlama töreni düzenlenecek.